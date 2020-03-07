Сан-Франциско, США, , 10:27 — REGNUM Сотрудники офисов технологических компаний в области залива Сан-Франциско по переводятся на удалённый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters.

В связи с несколькими случаями заражения новым коронавирусом в этом регионе компании решили ограничить деятельность офисов в области залива Сан-Франциско, включая её южную часть, называемую Кремниевой долиной. В частности, рекомендации по переходу на удалённый режим работы выпустили компании Apple, Google и Facebook.

Напомним, 6 марта в компании Microsoft подтвердили два случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Оба заразившихся сотрудника работали в офисе Microsoft в области залива Сан-Франциско.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Samsung заявили, что часть производства смартфонов с завода в южнокорейском городе Куми будет перенесена на площадки во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса.