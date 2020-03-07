Куми, Южная Корея, , 07:41 — REGNUM Часть производства смартфонов Samsung будет временно перенесена с завода в южнокорейском городе Куми на площадки компании во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Samsung.

На заводе в Куми Samsung производит несколько моделей смартфонов премиум-класса, таких как S20 и Z Flip. 22 февраля медики подтвердили первый случай заражения одного из сотрудников этого предприятия новым коронавирусом. Samsung временно приостановила завод, запустив его через несколько дней.

Позже заражение новым коронавирусом было подтверждено у одного из членов семьи первоначально заразившегося рабочего. К 6 марта на заводе в Куми было уже шесть подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-2019.

В связи с этим в Samsung объявили об остановке предприятия. В южнокорейской компании рассказали, что выпуск премиальных смартфонов будут налажен на предприятиях во Вьетнаме. Напомним, Samsung уже изготавливает в этой стране более половины смартфонов от общего объёма производства.

«Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется, мы планируем вернуть производство в Куми», — подчеркнули в Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Samsung представила три новые модели смартфонов линейки S20.

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