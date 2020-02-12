Сеул, , 08:30 — REGNUM Новые смартфоны из линейки Galaxy S20 представлены южнокорейской компанией Samsung. Официальная презентация гаджетов проходила на сайте производителя.

В новую линейку вошли модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, оснащённые процессорами Snapdragon 865 и Exynos 990. Комплектация зависит от страны, в которой представлен гаджет. Устройства имеют экраны Dynamic AMOLED с частотой 120 Гц, функцию поддержки сетей 5G и операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.

Galaxy S20 и S20+ снабжены фронтальной камерой с разрешением 10 мегапикселей и основной камерой на 64 мегапикселя с 30-кратным зумом. Фронтальная камера модели S20 Ultra имеет разрешение 40 мегапикселей, основная — 108 мегапикселей со стократным зумом.

Продавать новинки в России начнут 13 марта. Цена Galaxy S20 составит 69,99 тыс. рублей, S20+ — 79,99 тыс. рублей, а S20 Ultra — 99,99 тыс. рублей. При покупке самой младшей модели будут доступны серый, голубой и красный цвета, для модели S20+ выбраны серый, чёрный и красный, а для S20 Ultra — серый и чёрный цвета.

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