Тяньцзинь, Китай, , 07:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota и китайская госкомпания FAW Group создадут совместное предприятие по производству электромобилей в городе Тяньцзине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

На строительство нового завода будет потрачено около 8,5 млрд юаней ($1,22 млрд). Расчётная производственная мощность предприятия составит 200 тысяч электромобилей в год.

Китай остаётся одним из главных рынков для японской компании. Совокупные поставки автомобилей в КНР упали на 8,2% в 2019 году, однако компании Toyota удалось нарастить свои продажи на этом рынке на 9% в годовом исчислении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале издание Bloomerg со ссылкой на источники в правительстве Китая рассказало, что в КНР рассматривается возможность продления госпрограммы поддержки производителей электромобилей. Эта программа действует с 2009 года, без продления срок её действия истечёт в конце 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Китай может продлить господдержку производителей электромобилей