Пекин, , 13:31 — REGNUM В правительстве Китая обсуждается продление программы господдержки производителей электромобилей, истекающей в конце 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Государственная программа поддержки производителей автомобилей на новых источниках энергии (включая электромобили и автомобили на водородном топливе) действует в Китае с 2009 года. Первоначально правительство возмещало производителям таких автомобилей до 60 тысяч юаней ($8500) за каждое проданное транспортное средство, позже максимальная сумма субсидий за каждый автомобиль была снижена до 25 тысяч юаней ($3550).

Эти и другие меры поддержки помогли Китаю стать крупнейшим рынком автомобилей на альтернативных видах топлива. В июле 2019 года субсидии были значительно сокращены, что привело к снижению производства и поставок электромобилей.

По данным издания, в правительстве КНР обсуждается возможность продления программы поддержки производителей, однако окончательное решение ещё не принято. Положительное решение поможет не только местным производителям электромобилей, включая BYD, BAIC BluePark, New Energy Techology и NIO Inc, но и иностранным компаниям с производственными площадками в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года правительство Китая включило электромобили американской компании Tesla, построенные на заводе в Шанхае, в программу поддержки производителей автомобилей на альтернативных источниках энергии.