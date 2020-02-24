Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Запуск американского военного спутника связи AEHF запланирован на 19 марта, сообщает SpaceNews.

Этот спутник станет уже шестым в составе группировки Advanced Extremely High Frequency (AEHF). Эксперты оценивают стоимость AEHF-6 в $1,4 млрд.

Запуск будет произведён со стартовой площадки военно-воздушных сил США на мысе Канаверал во Флориде. В качестве дополнительной полезной нагрузки ракета-носитель Atlas 5 выведет на околоземную орбиту многосоставной малый спутник 12U.

Первый спутник военной связи AEHF был запущен в августе 2010 года. Планируется, что общий состав этой группировки американских военных спутников будет доведён до 7 аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2019 года с площадки ВВС США на мысе Канаверал была запущена ракета-носитель Atlas 5 со спутником AEHF-5.

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