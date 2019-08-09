Химки, Московская область, , 15:41 — REGNUM

Американские ракеты-носители семейства «Атлас» совершили подряд 86 успешных пусков с российскими двигателями РД-180, сообщает пресс-служба НПО «Энергомаш».

Очередной пуск ракеты-носителя «Атлас-5» состоялся 8 августа в 13:13 по московскому времени с базы ВВС США на мысе Канаверал (Флорида). Она вывела на околоземную орбиту военный спутник AEHF-5, который пополнит группировку космических аппаратов для обеспечения связи стратегического командования и тактических боевых истребителей на земле.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработки и производства НПО «Энергомаш» использовался в качестве первой ступени ракеты-носителя.

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