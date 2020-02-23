Париж, , 14:57 — REGNUM Airbus Defense and Space сократит около 7% сотрудников из-за снижения заказов и плохих финансовых показателей, заявили в головной компании Airbus Group. Об этом сообщает SpaceNews.

Общее количество сотрудников европейской корпорации Airbus Group составляет около 135 тысяч человек. Из них почти 35 тысяч работают в подразделении Airbus Defense and Space, занимающемся производством спутников и военных самолётов.

Генеральный директор Airbus Group Гийом Фори рассказал, что руководство компании решило изменить структуру Airbus Defense and Space из-за плохих финансовых показателей. Ожидается, что Airbus Defense and Space сократит около 7% сотрудников.

«Поступление заказов и финансовые показатели Airbus Defense and Space не оправдали наших амбиций», — отметил Фори.

Издание отмечает, что Airbus Defense and Space стал третьим производителем спутников, объявившим о сокращении штата за последние полгода. В сентябре 2019 года Thales Alenia Space сообщила об увольнении около 6% сотрудников, а в феврале того же года Maxar Technologies объявила о сокращении штата на 3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале концерн Airbus представил годовой отчёт о финансовых показателях. По итогам 2019 года сумма убытков составила 1,36 млрд евро.

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