Париж, , 12:02 — REGNUM Прошедший 2019 год оказался для европейского аэрокосмического концерна Airbus очень неудачным. Согласно годовому отчёту руководства компании, представленному на пресс-конференции в Тулузе, сумма убытков составила 1,36 млрд евро. Для сравнения: в 2018 году прибыль концерна превышала 3 млрд евро.

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На отрицательном балансе сказались многомиллиардные штрафы, а также запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. Из-за этого концерн лишился 1,2 млнд евро, не сумев продать Эр-Рияду военно-транспортные самолёты A400M.

Также отмечается, что при этом операционная прибыль Airbus выросла на 19% процентов до 6,9 млрд евро, товарооборот — на 11% до 70,5 млрд евро. В 2020 году концерн ожидает дальнейшего роста операционной прибыли до 7,5 млрд евро.

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Напомним, в конце января 2020 года Airbus SE заключил с властями Франции, Великобритании и США мировое соглашение о рекордном штрафе в размере почти 3,6 млрд евро. В рамках договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.