Тайбэй, , 10:05 — REGNUM Совокупные поставки пяти крупнейших производителей ноутбуков резко сократились в первом месяце 2020 года. Об этом свидетельствует прогноз аналитиков Digitimes Research.

По оценкам экспертов, лидирующие на рынке компании HP, Lenovo, Acer, Dell и Asus, поставили в январе на 30% меньше ноутбуков, чем в декабре 2019 года. При этом американской компании Dell удалось обойти другого производителя из США — HP, выйдя на первое место по объёму поставок. В этом прогнозе учитывались только поставки классических ноутбуков без учёта моделей со съёмной клавиатурой.

Падение продаж объясняется сезонными факторами, а также вспышкой коронавируса в Китае. Эксперты ожидают, что эпидемия коронавируса продолжит негативно влиять на производство и поставки ноутбуков на протяжении первого квартала 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года исследовательская компания IDC представила прогноз, согласно которому глобальные поставки персональных компьютеров будут сокращаться до 2023 года со среднегодовой скоростью — 2,6%.

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