Массачусетс, США, , 10:52 — REGNUM Глобальные поставки на рынке персональных компьютеров в период с 2019 по 2023 год будут сокращаться со среднегодовой скоростью — 2,6%. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

Эксперты прогнозируют незначительный рост рынка персональных компьютеров (включая настольные компьютеры, моноблоки, ноутбуки и планшеты) в 2019 году. Ожидается, что глобальные поставки вырастут на 0,5% по сравнению с 2018 годом и составят около 407,7 млн устройств.

Рост поставок в 2019 году объясняется скорым прекращением поддержки операционной системы Windows 7. Компания Microsoft перестанет выпускать обновления для этой версии ОС в январе 2020 года, поэтому многие компании проводят модернизацию оборудования для перехода на Windows 10.

Однако в последующие годы ожидается сокращение поставок. Аналитики IDC прогнозируют, что к 2023 году годовые поставки на глобальном рынке упадут до 366,7 млн устройств. Рост ожидается только в сегменте ноутбуков со съёмными клавиатурами и ультратонких планшетов. Сегменту настольных и больших планшетных компьютеров прогнозируется долгосрочный спад.

«Учитывая то, что вычислительные ресурсы все больше переходят в облако и распространяются на огромное количество устройств, вещей и датчиков, существенное расширение рынка настольных компьютеров и планшетов маловероятно в долгосрочной перспективе», — отметил вице-президент IDC Линн Хуанг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2019 года значительный рост показал рынок персональных компьютеров в Индии. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поставки выросли на 15,8%.

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