Вашингтон, , 16:18 — REGNUM Количество выявленных вредоносных программ для компьютеров под управлением Mac OS выросло в 2019 году на 400%. Об этом свидетельствует отчёт Malwarebytes, опубликованный на сайте компании.

Компания-разработчик антивирусных решений представила отчёт об активности вредоносных программ в 2019 году. Специалисты Malwarebytes зафиксировали резкий рост активности вирусов, разработанных для поражения компьютеров от Apple, работающих под управлением операционных систем семейства Mac OS.

В 2019 году Malwarebytes обнаружила в среднем 11 угроз на каждое устройство под управлением Mac OS, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 4,8. Для компьютеров под управлением операционных систем семейства Windows в прошлом году было выявлено в среднем 5,8 угроз.

В отчёте отмечается, что большая часть выявленных вирусов для Mac OS относится к категории рекламного или потенциально нежелательного программного обеспечения. Наибольшее количество выявленных угроз оказалось связано с вирусами-троянами Yontoo и Emotet.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе специалисты по кибербезопасности компании Proofpoint предупредили о новой вспышке активности вируса Emotet, зафиксированной в начале 2020 года.

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