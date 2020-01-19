Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности зафиксировали рост активности вредоносного программного обеспечения Emotet в январе 2020 года. Об этом сообщает ZDNet.

Вредоносная программа, получившая название Emotet, впервые была обнаружена в 2014 году. Первые версии этого вируса использовались для кражи банковских данных с заражённых устройств, однако позже злоумышленники стали применять Emotet для создания ботнетов (сетей заражённых компьютеров, используемых для последующих атак).

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Proofpoint зафиксировала всплеск активности ботнета Emotet в январе 2020 года. Сеть использовалась для фишинговых атак в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Австралии.

«Emotet — одна из самых разрушительных угроз в мире, и организации должны серьезно отнестись к её возвращению. У них огромная инфраструктура — никто не охватывает такой объём, как они», — отметила эксперт Proofpoint Шеррод Дегриппо.

Как ранее сообщало ИА REGNUMUM, в декабре 2019 года кибератака с использованием ботнета Emotet привела к временному отключению компьютерных систем муниципальных служб городов Франкфурта-на-Майне и Бад-Хомбурга.

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