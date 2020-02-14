Берлин, , 10:38 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG совместно с компанией Cigarette Racing создали мощную яхту Tirranna AMG Edition с шестью моторами. Об этом сообщается на сайте BusInessinsider.

Премьера новинки состоялась на Международной выставке яхт в Майами.

Новая лодка имеет шесть наддувных 4,6-литровых двигателей V8 Mercury Racing 450R по 450 л. с. каждый. Суммарная производительность моторов составляет 2700 «лошадей». Максимальная скорость лодки равна 129 км/ч.

Из оборудования Tirranna AMG Edition отдельно стоит отметить гиростабилизатор, который уменьшает крен лодки на 80%. Кроме того, для облегчения стыковки на носу и корме, автопроизводители предусмотрели подруливающие устройства.

Внутри яхты имеется стереосистема, состоящая из 52 динамиков. В лодке есть зона для приготовления пищи, спальня и ванная комната с душем.

В комплекте с яхтой идёт вседорожник G63 Cigarette Edition Tirranna, который имеет такой же дизайн.

Напомним, дилеры немецкого автопроизводителя Mercedes начали приём заказов на компактный кросс GLA 200 нового поколения. В линейке агрегатов автомобиля будут три бензиновых и четыре дизельных двигателя.

Читайте также: В Индии представили Renault Duster с турбомотором от Mercedes