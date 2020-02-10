Нью-Дели, , 14:45 — REGNUM Концерн Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с корпорацией Daimler провели премьеру на автошоу Auto Expo в Нью-Дели модели Duster с турбированным мотором от Mercedes. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Автопроизводители установили в Duster турбированную «четвёрку» TCe рабочим объёмом 1,3 литра. Этот агрегат ранее находился под капотом таких моделей Mercedes-Benz, как A-Class, B-Class, CLA, GLA и GLB.

Для Индии будет выпускаться местная версия этого двигателя. Его максимальная мощность составит 156 «лошадей» и 250 Нм крутящего момента. Движок будет агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» и вариатором.

На авторынке Индии новинка появится к концу 2020 года.

Напомним, с 1 июля 2020 года новым гендиректором компании Renault назначен Лука де Мео, который ранее руководил испанской автокомпанией Seat.

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