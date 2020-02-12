Москва, , 11:06 — REGNUM Вопросы сотрудничества в космической сфере между Россией и Францией обсудили генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и французский посол в РФ Пьер Леви. Об этом 12 февраля сообщается на сайте российской госкорпорации.

Рогозин и Леви обсудили актуальные вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран в космической отрасли, а также пути дальнейшего развития этого сотрудничества.

«Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также поздравил г-на Пьера Леви с назначением на должность посла Франции в Российской Федерации и пожелал ему успехов на новом месте работы», — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече присутствовали заместители генерального директора и руководители профильных департаментов.

Ранее стало известно, что бюджет Роскосмоса в области гражданских программ сопоставим с расходами NASA.

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