Благовещенск, , 13:42 — REGNUM Более 1700 туристов посетили космодром Восточный в течение 2019 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром в Амурской области посещали туристы из всех регионов России, а также граждане других стран. Для туристов разработана специальная программа, в ходе которой посетители могут осмотреть не только стартовый комплекс, но и монтажные корпуса.

Общим координатором посещений российских космодромов Байконур и Восточный является Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), входящий в Роскосмос. Туристические программы позволяют посещать космодромы как во время запусков, так и в межпусковой период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что в 2020 году на Восточном оборудуют специальные площадки для туристов, с которых можно будет наблюдать пуски ракет космического назначения.

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