Москва, , 04:05 — REGNUM В России работают над созданием сверхдальнобойной ракеты воздушного базирования, которая сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты противника. Об этом 12 февраля сообщает газета «Известия».

Многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), способный поражать гиперзвуковые цели, включает в себя тяжёлый скоростной боеприпас-носитель воздушного базирования, который будет доставлять боевую часть с несколькими ракетами «воздух-воздух» на дистанцию в сотни километров. В заданной точке ракеты «воздух-воздух» покинут носитель и будут самостоятельно находить и атаковать цель.

По данным газеты, МФРК ДП создаётся, в первую очередь, для истребителя-перехватчика МиГ-31 и перспективного МиГ-41. В состав комплекса может быть включена авиационная ракета средней дальности К-77М.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что усиленная разработка американцами гиперзвукового оружия не является поводом говорить о гонке вооружений.

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