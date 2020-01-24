Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Усиленная разработка американцами гиперзвукового оружия не является поводом говорить о гонке вооружений, заявил 24 января глава Пентагона Марк Эспер.

Американский министр обороны заявил, что гиперзвук — всего лишь очередная система вооружений «со своими особенностями».

Эспер «Не вижу гонки вооружений как таковой».

По его словам, гонка вооружения была в холодную войну, а теперь такого нет, хотя конкуренция в области гиперзвукового оружия и существует. Эспер, отрицающий гонку вооружений, тут же заявил:

«Мы должны удвоить и активизировать наши усилия».

Напомним, у США пока нет своего гиперзвука. Американцы признают в связи с этим своё отставание от России и Китая, у которых этот вид оружия разработан уже несколько лет назад.