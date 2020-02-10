Берлин, , 14:17 — REGNUM В сети появились фото нового фургона Volkswagen Transporter седьмого поколения в чёрно-белом камуфляже. Об этом сообщается на портале 32cars.ru.

Volkswagen Transporter V7 32cars.ru

Новое авто получило индекс T7. В то время как актуальной версией фургона на данный момент является рестайлинговая T6.1, выпуск которой стартовал в 2019 году.

Отмечается, что кузов машины сохранит свою форму. Изменениям подвергнутся только отдельные элементы экстерьера. Они будут позаимствованы у новых легковых моделей марки. Отличительной особенностью новинки станут более гладкие углы и внешний вид передней части в стиле Mk8 Golf.

Предполагается, что модель построена на новой платформе Volkswagen MQB, а в моторной линейке фургона будут использоваться двухлитровые четырехцилиндровые дизельные агрегаты с турбонаддувом, которые в встречаются в других продуктах компании, таких как вседорожник Tiguan и Skoda Octavia. Сочетаться моторы будут как с передним, так и с полным приводом.

По имеющейся информации, официально новый автомобиль представят в начале 2021 года.

Ранее компания Volkswagen приступила к продажам в Великобритании нового кроссовера T-Roc с полностью складной крышей.

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