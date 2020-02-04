Берлин, , 14:52 — REGNUM Фотографии с закамуфлированным прототипом обновленного немецкого VW Multivan T7 появились в сети. Снимки размещены на сайте Motor1.

Volkswagen Multivan T7 Motor1

У новинки появилась новая головная оптика. Вероятно, что передние фары автомобиля станут полностью светодиодными. Что касается задних фонарей модели, то они расположены горизонтально.

Переднее стекло авто стало более стильным, а в стойке переднего бокового стекла есть небольшая стеклянная секция для лучшего обзора из салона.

Создана новинка будет на базе модульной платформы MQB. Ожидается, что T7 будет примерно на 6 см ниже актуальной модели. Это облегчит вход и выход из авто пассажирам и водителю.

Стоит также отметить, что машина будет иметь улучшенную аэродинамику благодаря модернизированной конструкции кузова. Дата презентации новинки пока не сообщается.

Напомним, дилеры компании Volkswagen в Великобритании приступили к реализации новой модели кабриолета T-Roc. Стоит отметить, что это единственный кроссовер с полностью складной крышей.

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