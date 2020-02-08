Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Смартфон с гибким экраном Motorola Razr вышел из строя после 27 тысяч циклов сгибания и разгибания в тесте издания CNET. Видеозапись с ходом тестирования опубликована на YouTube-канале CNET.

Тестирование смартфона проводилось с помощью специального аппарата FoldBot. Ожидалось, что смартфон выдержит около 100 тысяч циклов сгибания-разгибания, однако Razr вышел из строя значительно раньше.

Издание отмечает, что по разным оценкам пользователи смартфонов используют свои аппараты от 52 до 96 раз в день. Если предположить, что при каждом использовании они будут сгибать и разгибать устройство, то срок его эксплуатации составит около года.

При этом в CNET подчеркнули, что при тестировании с помощью FoldBot сгибание и разгибание производится очень быстро и не точно имитирует реально использование устройства. Однако эта модель выдержала в четыре раза меньше циклов в сравнении с гибким смартфоном Galaxy Fold, который также был протестирован на этом аппарате.

В Motorola прокомментировали результаты теста, заявив, что аппарат FoldBot не подходит для тестирования этой модели.

«Поэтому любые тесты, проводимые с использованием этой машины, будут создавать чрезмерную нагрузку на шарнир и не смартфону телефону открываться и закрываться так, как это задумано, что делает тест неточным… Мы полностью уверены в долговечности Razr», — заявили в Motorola.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года с помощью аппарата FoldBot был протестирован смартфон Galaxy Fold от южнокорейской компании Samsung. Эта модель выдержала 119 380 циклов сгибания и разгибания.

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