Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Гибкий смартфон Galaxy Fold от южнокорейской компании Samsung выдержал почти 120 тысяч циклов сгибания и разгибания в тесте, проведённом порталом CNet. Испытание смартфона транслировалось в прямом эфире на канале портала на видеохостинге YouTube.

Южнокорейская компания начала продажи первого гибкого смартфона в конце сентября. Первоначально запуск продаж был запланирован на апрель, но был перенесён из-за выявленных технических проблем, приводивших к быстрому повреждению устройства. При этом ещё в марте в Samsung заявляли, что смартфоны Galaxy Fold могут выдержать около 200 тысяч циклов сгибания и разгибания, что было проверено в ходе автоматических тестов.

Перед повторным стартом продаж конструкция смартфона со складным экраном была переработана — специалисты Samsung улучшили шарнирный механизм, а также защиту дисплея. В автоматическом тесте портала CNet доработанная модель Galaxy Fold выдержала 119 380 циклов сгибания и разгибания. После 14 часов тестирования возникли проблемы с работой шарнирного механизма, а также пропало изображение на половине экрана.

Авторы испытания подчёркивают, что тест проводился в автоматическом режиме, отличающемся от реальных условий использования. При этом отмечается, что при активном использовании смартфона 120 тысяч циклов сгибания и разгибания эквивалентно трём годам использования устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября Samsung открыла предзаказ смартфонов Galaxy Fold в России. В магазинах устройства, оценённые в 160 тысяч рублей, появятся 25 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В России открыт предзаказ гибкого смартфона Galaxy Fold