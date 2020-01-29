Берлин, , 09:59 — REGNUM Глава концерна Volkswagen Group Герберт Дисс считает, что немецкий бренд может не только находиться на уровне компании Tesla, но и планирует быть во всем лучше американской компании. Об этом сообщает издание Automotive News.

«Мы довольно оптимистично настроены на то, что мы все еще можем на равных конкурировать с Tesla и, возможно, на каком-то этапе обгоним американский бренд», — заявил Дисс.

Он добавил, что Volkswagen давно движется к цели покорить авторынок электрокаров и надеется не отставать от лидера — компании Tesla. Глава немецкого концерна подчеркнул, что у Volkswagen есть все необходимые ресурсы и потенциал, чтобы в ближайшем будущем обогнать Tesla по всем показателям.

Ранее суд Канады наложил на компанию Volkswagen штраф в размере 149,5 млн долларов за публикацию заведомо ложных данных о вредных веществах в выхлопных газах машин, собранных автокомпанией. Размер штрафа в 26 раз превышает самый крупный штраф, который выплачивали в Канаде за преступления против окружающей среды.

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