Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Компания Google добавила функцию защиты от спам-рассылки в официальное приложение для обмена SMS-сообщениями. Об этом сообщает PhoneArena.

Новая функция называется «Проверенные SMS», при её активации системы Google будут проверять все входящие сообщения. Если отправитель будет идентифицирован как распространитель спама, то это сообщение не будет отображаться в приложении.

В настоящее время функция «Проверенные SMS» доступна только на территории США, ожидается, что в ближайшее время она появится и в других регионах.

В уведомлении Google отмечается, что новая функция поможет не только в борьбе с рассылкой спама (например, рекламных объявлений), но и повысит защищённость мобильных устройств. SMS-сообщения могут содержать ссылки на опасные веб-сайты, использующиеся для получения доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Google уведомили о предстоящем отключении сервиса облачной печати Cloud Print. Поддержка этого сервиса будет прекращена в декабре 2020 года.