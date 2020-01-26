Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Фонд свободного программного обеспечения призвал компанию Microsoft открыть свободный доступ к исходному коду операционной системы Windows 7. Заявление опубликовано на сайте организации.

Фонд свободного программного обеспечения (FSF) — это действующая с 1985 года некоммерческая организация, объединяющая разработчиков свободно распространяемого программного обеспечения.

FSF опубликовал открытое обращение к компании Microsoft, в котором призвал не заканчивать жизненный цикл операционной системы Windows 7. Для этого компании предлагается выпустить финальную версию системы в качестве свободного программного обеспечения, предоставив сообществу дальнейшую поддержку.

«Поддержка Microsoft Windows 7 закончилась, но её жизнь не должна заканчиваться. Мы призываем Microsoft переработать его», — отметили в FSF.

Также в обращении напоминается, что компания Microsoft уже поступала аналогичным образом с другими программами, прекращая их поддержку. В FSF подчеркнули, что такое решение Microsoft покажет действительное уважение пользователей продуктов компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Компьютеры под управлением этой версии системы продолжат работать в прежнем режиме, однако в дальнейшем Microsoft не будет выпускать никаких обновлений для Windows 7, включая обновления безопасности.