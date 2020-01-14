Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается 14 января на сайте компании.

По словам представителей Microsoft, компания брала на себя обязательства по предоставлению десятилетней поддержки операционной системы, а 14 января 2020 года этот период закончился. Теперь разработчики фирмы сконцентрируются на «поддержке более новых технологий».

Напомним, операционная система Windows 7 вышла 22 июля 2009 года. Она была неоднозначно оценена пользователями и регулярно подвергалась критике за более высокие системные требования (по сравнению с Windows XP) и более медленную работу приложений.

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