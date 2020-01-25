Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) подтвердило завершение программы по разработке космоплана XS-1 для запуска на околоземную орбиту небольших спутников. Об этом сообщает Space.com.

Проект XS-1 (также известный как Experimental Spaceplane) представлял собой экспериментальный космоплан, предназначенный для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 1360 кг. Предполагалось, что стоимость каждого запуска с использованием космоплана XS-1 будет доведена до $5 млн.

Первый этап разработки проекта XS-1 был завершен специалистами DARPA к 2017 году. Тогда же ведомство минобороны США заключило контракт с компанией Boeing по дальнейшей разработке космоплана.

Планировалось, что подразделение Boeing Phantom Works спроектирует и испытает демонстрационные образцы космопланов, причем первый запуск должен был состояться в 2020 году. Однако 23 января в компании Boeing сообщили о прекращении участия в программе XS-1.

Позже представитель DARPA Джаред Адамс подтвердил порталу Space.com, что выход Boeing из программы XS-1 означает завершение проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года американская компания Virgin Galactic провела испытательный полет космоплана VSS Unity. Virgin Galactic планирует использовать космопланы этого класса для суборбитальных туристических запусков.