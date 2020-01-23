Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Большая часть программ, которые будут предустанавливать в российские смартфоны, будут программами «Яндекса» и тех компаний, с которыми «Яндекс» «дружит», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 23 января, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщения об определении правил предустановки российского программного обеспечения на смартфоны.

Ранее РБК сообщил, что в Федеральной антимонопольной службе определили, как и какие российские приложения производители должны будут устанавливать на гаджеты, продаваемые в России. Предустановка российского программного обеспечения на смартфоны должна стать обязательной в июле 2020 года.

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«Поскольку закон этот проталкивал «Яндекс», то можно предполагать, что большинство сервисов будут его — либо тех компаний, с которыми «Яндекс» дружит. По всей видимости, мы увидим в этом списке «ВКонтакте» (как вариант — «Одноклассники»), RuTube, поисковик «Яндекса» и еще несколько его же приложений.

Само по себе принятие такой нормы — это не хорошо и не плохо. Сейчас, если каких-то нужных приложений в смартфоне нет, мы доставляем их сами, а так сможем сэкономить время. Те же программы, которые мы не используем, можно будет удалить — в отличие, например, от продуктов Apple, где удалить и заменить можно далеко не всё», — отметил Андрей Рябых.