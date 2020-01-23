Санкт-Петербург, 23 января 2020, 15:33 — REGNUM Большая часть программ, которые будут предустанавливать в российские смартфоны, будут программами «Яндекса» и тех компаний, с которыми «Яндекс» «дружит», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 23 января, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщения об определении правил предустановки российского программного обеспечения на смартфоны.
Ранее РБК сообщил, что в Федеральной антимонопольной службе определили, как и какие российские приложения производители должны будут устанавливать на гаджеты, продаваемые в России. Предустановка российского программного обеспечения на смартфоны должна стать обязательной в июле 2020 года.
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