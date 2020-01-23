Москва, , 02:58 — REGNUM Примерный перечень программ и график их предустановки в смартфоны, планшеты, компьютеры и другую продаваемую в России электронику определили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Об этом 22 января сообщает РБК.

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС. Ведомство, в частности, предлагает возложить ответственность по установке ПО на производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки, например продавцу.

Для каждого типа устройств разработчики предлагают использовать соответствующие виды ПО. В смартфоны, в частности, предлагается устанавливать приложение для поиска, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональную платежную систему МИР.

«Перечня конкретных приложений не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику. Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно», — объяснили в ведомстве.

Предполагается, что инициатива будет реализована в период до 2023 года.

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