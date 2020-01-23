Токио, , 08:29 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki выложил в сеть тизер кросс-купе Futuro-e для авторынка Индии. Изображение распространила пресс-служба компании.

Тизер кроссовера Futuro-e Пресс-служба Suzuki

Внешне Futuro-e выделяется покатой крышей, видеокамерами, установленными вместо зеркал заднего вида, и очень длинными светодиодными фонарями. На задней стойке имеются декоративные прорези.

Автомобиль будет оснащён электромотором. Однако на данный момент неизвестно, каким именно агрегатом он обзаведётся — гибридным либо полностью электрическим.

В компании сообщили только то, что концепт демонстрирует будущий дизайн моделей японского бренда.

«Концепция Futuro-e отражает стремление Maruti Suzuki создавать захватывающие дизайны для следующего поколения. Она представляет наше видение индийского автомобильного рынка», — говорится в заявлении представителя компании в Индии.

Официальная премьера прототипа вседорожника пройдёт на автомобильном шоу в Нью-Дели 6 февраля 2020 года.

Напомним, в прошлом году дилерам компании Suzuki удалось реализовать в России 7731 автомобиль. Это на 28% выше уровня продаж 2018 года.

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