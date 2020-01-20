Нью-Дели, , 10:18 — REGNUM Совместное предприятие Maruti Suzuki планирует производить в Индии пятидверную версию Jimny. Об этом сообщается на портале GaadiWaadi.

Ожидается, что удлинённая модификация внедорожника на авторынках появится в 2022 или 2023 годах.

Модернизировать Jimny автокомпанию заставил растущий спрос на внедорожники. После рестайлинга длина кузова автомобиля увеличится с 3 650 мм до 3 999 мм. Это связано с тем, что в Индии для машин с длиной до четырех метров предусмотрены налоговые льготы.

Обновления не коснутся технических характеристиках Suzuki Jimny.

Пятидверный Jimny будет также иметь два неразрезных моста, жестко подключаемый привод 4×4 и «атмосферник» производительностью 102 л. с. Агрегатироваться мотор будет с 5-скоростной «механикой» или 4-скоростным «автоматом».

Напомним, в прошлом году в России компания Suzuki реализовала 7731 автомобиль. Это на 28% превышает результат 2018 года.

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