Токио, , 15:20 — REGNUM Японская компания Subaru представила концепт полностью электрического кроссовера под названием Subaru Electric Crossover Concept. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Автомобиль выполнен в белом цвете с чёрной крышей и блестящим черным акцентом вокруг нижней части кузова.

Этот концепт электрокара мог бы быть и анонсом новой платформы, которую Subaru разрабатывает совместно с Toyota. В 2019 году компании объявили, что совместно работают над созданием спортивного купе 86/BRZ нового поколения. Также автопроизводители подтвердили, что разрабатывают новые электромобили, которые сочетают в себе технологию электрификации компании Toyota с полным приводом Subaru.

Напомним, к середине 2030 году Subaru планирует продавать автомобили только с электрическим двигателем.

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