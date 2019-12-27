Москва, , 15:11 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Subaru на российском рынке ООО «Субару Мотор» объявил об отзыве 42 149 транспортных средств. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идет о моделях Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH), проданных за период с 2005 года по 2011 год.

Отзывная кампания связана с возможной неисправностью газогенератора подушки безопасности, которая может возникнуть при попадании на него влаги. В сообщении говорится, что такой случай маловероятен, но возможен во время длительной эксплуатации авто. Попадание влаги на газогенератор в свою очередь может вызвать внезапное срабатывание фронтальной подушки безопасности пассажира, что влечет за собой риск получения травм.

«Связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования, однако Subaru приняла решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любую возможность дефекта», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что на всех, попадающих под отзывную кампанию автомобилях, будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки.

Напомним, 10 декабря в России также проводилась отзывная кампания, которая затронула 1125 автомобилей Subaru.

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