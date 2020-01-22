Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам 2019 года самой популярной легковушкой иностранной компании на вторичном авторынке России стала модель Ford Focus. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по перепродажам среди иномарок в России занимает Ford Focus. За отчётный период его приобрели 133 тыс. автолюбителей. Это на 3,3% меньше результата 2018 года.

Второе место в этом списке занимает Hyundai Solaris. Его на вторичном рынке приобрели 109 тыс. покупателей. Здесь рост составил 11,7% по сравнению с предшествующим годом. Тройку лидеров замыкает Toyota Corolla. За год дилерам удалось продать 103,7 ед. данной модели, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году.

На четвёртой и пятой строчке в рейтинге самых продаваемых подержанных иномарок расположились KIA Rio (101,6 тыс. ед) и Toyota Camry (83,1 тыс. ед.).

Всего же автолюбители в РФ в 2019 году приобрели около 4 млн подержанных легковых машин иностранных марок, что примерно на 1% больше, чем в 2018 году.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что реализация новых автомобилей в России в 2020 году может либо сохраниться на уровне 2019 года, либо снизится на 1,5−2%.

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