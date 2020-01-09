Киев, , 15:30 — REGNUM В 2019 году объём продаж подержанных автомобилей на Украине на первичном рынке вырос в 3,5 раза в сравнении с 2018 годом, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Всего было продано 408,1 тыс. подержанных автомобилей. Почти 75% из них — это машины, завезённые из Евросоюза.

«В результате в 2019 году регистрации старых машин почти в 5 раз превысили продажи новых», — сказано в сообщении.

Самой популярной маркой автомобиля стал Volkswagen, на втором месте Opel, на третьем — Renault.

Напомним, в ноябре 2019 года на Украине приобрели 8,9 тыс. новых автомобилей, что на 26% больше, чем в ноябре 2018 года.