Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Vali Motorsports создало под заказ версию Porsche Boxster, которая смогла бы стать «тачкой» «Безумного Макса» в одноименном кинофильме. Видео с тестами авто размещено на YouTube-канале Hoonigan Daily Transmission.

Специалистами тюнинг-компании за основу креативной машины был взят спортивный Porsche Boxster 2000 года выпуска.

Тюнеры снабдили автомобиль алюминиевым передним бампером, зубчатым ковшом и муляжом пулемёта, установленного на месте пассажира.

В движение экстравагантную модель приводит 3,6-литровый либо 2,7-литровый рядный мотор с шестью цилиндрами.

Сплиттер под крышей над передним стеклом имеет обрамление из цепи бензопилы. При этом крыша у машины все еще съемная, как и у штатной модели, а в салоне установлен каркас безопасности.

Напомним, по итогам прошедшего года немецкий автопроизводитель Porsche продал 281 тысячу автомобилей, что на 10% выше прошлогодних результатов.

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