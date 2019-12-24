Берлин, , 13:20 — REGNUM Калифорнийское тюнинг-ателье Bisimoto переделало гоночный Porsche 935 с бензиновым мотором в 636-сильный электромобиль. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

По данным журналистов, специалисты компании заменили двигатель с шестью цилиндрами и двойным турбонаддувом, с которым авто выиграло множество гонок, на электромотор. Однако результат замены агрегата весьма впечатляющий. Стоит отметить, что на автомобиле с электромотором можно будет передвигаться по дорогам общего пользования.

Кузов электрокара окрашен в три цвета: ярко розовый, белый и темно-серый. Кроме того, ателье Brixton Forged создало специальные колёса для этого автомобиля, диски которых покрашены в цвета кузова.

В качестве аккумулятора у электрокара батарея LG Chem.

Напомним, Porsche оснастила модель Macan GTS более мощным 375-сильныи мотором V6 объёмом 2,9 л. В итоге рестайлинговое авто стало на 15 «лошадей» мощнее. Теперь автомобиль может набрать 100 км/ч за 4,7 с, а со спецпакетом Sport Chron это время сократится до 4,5 с.

Читайте также: Видео: Porsche и Lucasfilm разработали звездолёт для «Звёздных войн»