Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Китайский производитель Huawei выпускает решения, не менее опасные, чем те, что производились в Советском Союзе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в Калифорнии перед представителями технологической индустрии.

«Я знаю, что это несовершенное сравнение, я это хорошо осознаю, но ведь мы же не стали бы устанавливать советское программное обеспечение», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что применение решений Huawei при создании сетей 5G создаст «огромные риски» для компаний и их технологических партнёров. По утверждению Помпео, прямой доступ к передаваемой информации и технологиям получит Коммунистическая партия Китая.

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