Уотфорд, Великобритания, , 13:36 — REGNUM Правительство Великобритании учтёт позицию США и других партнёров в сфере безопасности при рассмотрении вопроса о допустимости использования китайского телекоммуникационного оборудования в сетях 5G, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон прокомментировал возможность использования телекоммуникационного оборудования из Китая при развёртывании сетей мобильной связи пятого поколения на пленарном заседании саммита НАТО в Уотфорде. Он отметил, что британское правительство постарается объективно рассмотреть вопрос о безопасности оборудования Huawei, однако будет учитывать позицию США.

Премьер-министр добавил, что правительство Великобритании не хочет повредить сотрудничеству в сфере безопасности в рамках пятистороннего альянса, в который также входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

«Это будет ключевым критерием, на котором будет основываться наше решение по Huawei», — подчеркнул Джонсон.

Напомним, правительство США считает, что телекоммуникационное оборудование компании Huawei может использоваться разведывательными службами Китая. Представители США неоднократно призывали своих союзников отказаться от использования китайского оборудования при развёртывании инфраструктуры 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что если правительство Канады решит использовать телекоммуникационное оборудование компании Huawei, то США ограничит обмен разведывательными данными.

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