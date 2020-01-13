Токио, , 14:39 — REGNUM На специализированной выставке Tokyo Auto Salon 2020 прошла премьера спецверсии Suzuki Swift Sport Katana, созданной по мотивам легендарного мотоцикла Katana. Об этом сообщается на сайте FineAuto.

Дизайнеры бренда придали новинке стильный «мускулистый» внешний вид. Автомобиль окрашен в тот же серебристый цвет, что и легендарный байк. А разбавляет этот цвет множество красных и черных деталей по бокам кузова, на бампере и колёсах машины.

Стоит отметить, что у нового автомобиля новые бамперы, модернизированные трубы выхлопной системы и более широкие колесные диски. Также автопроизводители снабдили машину более крупными боковыми порогами.

Внутри автомобиля размещена панель приборов с градиентной титановой отделкой. Такое же оформление имеют центральная консоль и карты дверей. На сиденьях, рулевом колесе и рычаге коробки передач виднеются красные акценты.

Каким мотором снабжена машина, производители пока не сообщают.

Напомним, на индонезийском авторынке в первом квартале текущего года появится новый кроссовер Suzuki XL7. Эта модель будет вариацией уже представленного в Индии Suzuki XL6. Отличием новинки станет параметр его вместимости (семь мест) и его длина — 4 445 мм.

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