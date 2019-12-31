Москва, , 13:14 — REGNUM В сети появились фотографии рестайлингового кроссовера Suzuki Ignis. Снимки размещены на сайте CarsWeek.Ru.

После рестайлинга у кроссовера появились черты модели Jimny. Основные сходства заметны в передней части машины. У кроссовера новая радиаторная решётка, которая имеет четыре квадратных выреза. Стоит отметить также новую форму бампера. Кроме того, авто отличается необычной конструкцией задних дверей.

Появятся ли в модельной линейке агрегатов рестайлинговой машины новые моторы и коробки передач в компании не сообщают. Интерьер автомобиля тоже держится в секрете.

Напомним, на данный момент модельная линейка Suzuki, представленная в РФ, включает в себя три модели — Vitara, Jimny и SX4.

Напомним также, что в 2019 году японская компания Suzuki открыла в России четыре новых дилерских центра. При этом всего в России сейчас 54 официальных дилерских центров марки.

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