Лас-Вегас, США, , 09:45 — REGNUM Президент Toyota Motor Акио Тоёда объявил о планах компании по строительству прототипа футуристического города возле горы Фудзи на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Reuters.

Строительство будет начато на территории закрытого предприятия общей площадью в 71 гектар недалеко от горы Фудзи. Поселение, в котором первоначально будет жить около двух тысяч человек, получит название Woven City («Сотканный город»). Это название является отсылкой к основателю компании Toyota Сакити Тоёда, который запустил производство автомобилей на деньги, полученные от продажи патента на автоматический ткацкий станок.

Woven City будет использоваться для тестирования передовых технологий, включая беспилотные автомобили, «умные дома» и системы искусственного интеллекта. Проектированием города займётся датский архитектор Бьярке Ингелс, фирма которого проектировала, в частности, штаб-квартиру компании Google.

В Toyota отметили, что в проекте смогут принять участие и другие компании, которые захотят протестировать свои технологии в Woven City. Ориентировочная стоимость проекта и планируемые сроки реализации не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года были названы компании, лидирующие по количеству зарегистрированные патентов в сфере технологий автономного вождения. Возглавила список компания Toyota с 1143 зарегистрированными патентами.