Сеул, , 11:47 — REGNUM Три южнокорейские компании вошли в топ-10 мировых компаний по количеству патентов на технологии беспилотных автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад немецкой исследовательской компании IPlytics.

Согласно опубликованным данным, компания Hyundai Motor занимает 6-ю строчку рейтинга с 369 патентами, Samsung Electronics и LG Electronics расположились на 7-м месте с 367 патентами.

Известно, что первое место в рейтинге занимает японская компания Toyota (1143 патента), за ней следуют американские компании Ford и General Motors (GM).

Специалисты IPlytics отмечают, что в первую десятку в основном входят компании специализирующиеся не на автомобилестроении, а на информационно-коммуникационных технологиях.