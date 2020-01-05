Токио, , 12:50 — REGNUM В Японии создадут национальную систему мониторинга и прогнозирования сельскохозяйственной деятельности на основе спутниковых наблюдений. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Министерство сельского хозяйства Японии и японское агентство аэрокосмических исследований JAXA начнут создание собственной системы в 2020 году. Планируется, что японская агрометеорологическая система будет создана к 2023 году.

Спутники дистанционного зондирования Земли используются в сельском хозяйстве для прогнозирования погодных условий, что позволяет заблаговременно подготовиться к засухе или продолжительным ливням. Также спутниковые данные используются для оценки урожайности и борьбы со стихийными бедствиями.

Издание отмечает, что создание собственной агрометеорологической системы позволит Японии снизить зависимость от США. В настоящее время для получения спутниковых данных для сельского хозяйства японские компании сотрудничают с министерством сельского хозяйства США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года японское агентство JAXA заключило контракт с компанией Mitsubishi Electric на разработку платформы орбитального спутника лёгкого класса.

Читайте ранее в этом сюжете: Mitsubishi Electric разработает новую платформу для японских спутников