Токио, , 14:45 — REGNUM Японское аэрокосмическое агентство JAXA выбрало компанию Mitsubishi Electric подрядчиком в рамках контракта по разработке платформы лёгкого орбитального спутника. Об этом сообщает SpaceNews.

Контракт предусматривает разработку стандартизированной платформы для малых спутников весом около 100 кг. Подобные аппараты используются для создания систем спутниковой связи, например, спутники британской компании OneWeb весят около 150 кг. Планируется, что первый спутник на базе новой платформы будет запущен в марте 2022 года с помощью японской твёрдотопливной ракеты-носителя «Эпсилон».

Глава одного из подразделений Mitsubishi Electric Минору Уэда отметил, что ранее компания не производила лёгких спутников, однако имеет опыт разработки тяжёлой спутниковой платформы DS2000.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре японский космический аппарат TSUBAME был внесён в Кингу рекордов Гиннеса как спутник с самой низкой околоземной орбитой.

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