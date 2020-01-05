Сеул, , 10:26 — REGNUM Компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель Galaxy S10 Lite оснащена процессором Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб хранилища. Экран диаметром 6,7 дюймов изготовлен по технологии Super AMOLED Plus, разрешение дисплея 2400×1080. Основная камера состоит из трёх блоков, включая широкоугольную камеру 48 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Galaxy Note10 Lite, как и предыдущие устройства серии Note, будет поддерживать фирменный стилус Samsung S Pen. Эта модель будет работать на процессоре Exynos 9810. Объём оперативной памяти составит 6 Гб, объём хранилища — 128 Гб. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED.

В России оба устройства поступят в продажу в середине января 2020 года. Рекомендуемая цена Galaxy S10 Lite составляет около 45 тысяч рублей, цена Note10 Lite — около 40 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году самым популярным смартфоном в России стала модель Samsung Galaxy A50.