Москва, , 02:51 — REGNUM Рейтинг смартфонов, которым в 2019 году жители РФ отдавали при покупке наибольшее предпочтение, назвали специалисты группы «М.Видео-Эльдорадо». Об этом 26 декабря передает телеканал «360».

Самой востребованной смартфоном года стал Samsung Galaxy A50. Больше всего российских покупателей интересовали модели стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, а также дорогие смартфоны с ценой выше 50 тысяч.

По сравнению с прошлым годом средний чек за покупку смартфонов увеличился на 6% и составил приблизительно 16,5 тысячи рублей. Самыми популярными брендами в 2019 году оказались Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря аналитики компании Counterpoint Research рассказали о десяти смартфонах, самых продаваемых в третьем квартале текущего года в мире.

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