Пекин, , 16:09 — REGNUM Компания HiSilicon начала поставки мобильных чипов и процессоров для устройств интернета вещей на открытом рынке. Об этом сообщает EE Times.

Компания HiSilicon была создана на базе подразделения Huawei, специализирующегося на разработке чипов для электронных устройств. Большинство чипов HiSilicon, разрабатывающихся с 2004 года, использовались исключительно в устройствах Huawei.

Представитель HiSilicon Чжао Цюцзин рассказала об изменениях в политике компании на выставке Шэньчжэне. Он отметил, что если раньше компания поставляла на открытый рынок лишь ограниченное количество процессоров, то теперь другим производителям будет доступна большая часть разработок HiSilicon. Для успешного выхода на открытый рынок в компании была проведена реорганизация.

Цюцзин добавила, что HiSilicon также расширит ассортимент чипов, которые будут использоваться в бытовой электронике и устройствах интернета вещей и других. Также на открытый рынок будут выпущены некоторые из процессоров Kirin, используемые для производства смартфонов Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года HiSilicon выпустила на открытый рынок первый процессор для мобильных устройств, которым стал чип мобильной связи четвёртого поколения.

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