Москва, , 09:41 — REGNUM Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и компании S7 Space приступили к первым этапам подготовки ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт», рассказали представители РКЦ «Прогресс» ТАСС.

В настоящее время предприятие Роскосмоса РКЦ «Прогресс» и компания-оператор плавучего космодрома согласовывают сроки проведения основных работ и обсуждают тактико-технические требования к ракете-носителю.

Напомним, плавучий космодром «Морской старт» был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской ракетно-космической корпорации «Энергия». Первый запуск с платформы «Морской старт» был произведён в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя «Зенит».

После банкротства и реорганизации в 2016 году проект «Морской старт» был выкуплен российской компанией S7 Space. Весной 2019 года стало известно о планах по перебазированию плавучего космодрома из США в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в компании S7 Space рассказали, что «Морской старт» будет перемещён на территорию Славянского судоремонтного завода в Приморском крае.

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